Şimşek\'ten memur ve emekli maaşına enflasyon güvencesi

Ocak 2027'de emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin tahminler şekilleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak" dedi.

6 Eylül'de açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'da (OVP), 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, 2027 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 21 olarak belirtildi.