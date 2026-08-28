Sözleşmeli Erbaş ve Erlere Memur Olma İmkanı

Meslekte 7 yılını dolduran sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmesine yönelik süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu kapsamda uygulanacak kontenjan ve yerleştirme işlemleri için kamu kurumlarına resmi yazı gönderdi.

6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun ek 1'inci maddesinde yapılan düzenleme ile belirli kadro ve pozisyonlardaki personel alımlarının yüzde 10'unun sözleşmeli erbaş ve erlere ayrılması öngörüldü. 2026 yılına ilişkin kontenjan bildirimleri, 11 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.