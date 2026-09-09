Spor Liseleri öğretmen atama puan listeleri il müdürlüklerince açıklandı - Son Dakika
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Spor Liseleri öğretmen atama puan listeleri il müdürlüklerince açıklandı

Spor Liseleri öğretmen atama puan listeleri il müdürlüklerince açıklandı
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İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Spor Ortaokulları ve Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerine yönelik öğretmen atama değerlendirme sonuçlarını internet sitelerinden duyurdu. Adana'da beden eğitimi öğretmenliği uygulama sınavı 16-21 Eylül 2026'da Sarıçam Spor Lisesi'nde yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Spor Ortaokulları ve Liselerine beden eğitimi öğretmeni atamak için yürütülen değerlendirme süreçlerini tamamladı. Adayların mesleki deneyim, yeterlilik ve belirlenen kriterlere göre hesaplanan puan listeleri, il müdürlüklerinin internet sitelerinden duyuruldu. Öğretmenler puanlarını ve sıralamalarını sistemden görüntüleyebilecek.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026 yılı Spor Ortaokulları ve Liseleri Beden Eğitimi Öğretmeni atamasına ilişkin puan listesini açıkladı. Uygulama sınavı 16-21 Eylül 2026 tarihlerinde Sarıçam Spor Lisesi'nde yapılacak. Sınav saati daha sonra bildirilecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü de benzer şekilde; Spor Ortaokulları/Liseleri Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik ve Görsel Sanatlar ile Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları/Ortaokulları Müzik öğretmenliği değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Adayların sonuçları ilgili müdürlüklerin resmi sitelerinden takip etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sarıçam, Adana, Müzik, Memur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Memur Spor Liseleri öğretmen atama puan listeleri il müdürlüklerince açıklandı - Son Dakika

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