Sultandağı\'nda Yeni Kaymakam Ataması

30 Haziran 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci'nin İliç ilçesine atanmasının ardından, boşalan göreve Muhammet Çınarka atandı ve ilçedeki görevine başladı.

Çınarka, kariyerinde Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bir yıl kaymakam, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dokuz ay koordinatör kaymakam olarak görev yaptı. Başarılı çalışmaları nedeniyle dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından teşekkür beratıyla ödüllendirildi.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde iki yıl kaymakamlık yapan Çınarka, İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı oluru doğrultusunda Sultandağı'nda yeni görevine başladı.