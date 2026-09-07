Uyum haftası başladı; okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar için 11 Eylül'e kadar - Son Dakika
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Uyum haftası başladı; okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar için 11 Eylül'e kadar

Uyum haftası başladı; okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar için 11 Eylül\'e kadar
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MEB, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda beş gün, ortaokul beşinci sınıflarda üç gün uyum haftası planladı; etkinlikler 11 Eylül Cuma'ya kadar sürecek. Ayrıca, bu sınıflarda çocuğu olan kamu çalışanı velilere, talep etmeleri halinde uyum haftası boyunca günde üç saati aşmayan idari izin verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası beş gün, ortaokul beşinci sınıf öğrencileri için üç gün planlandı. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı rehberlik uygulamaları, oryantasyon süreçleriyle birlikte 11 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi çerçevesinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula aidiyet geliştirmesi, beşinci sınıf öğrencilerinin ise yeni düzeni, branş öğretmenlerini ve akademik sorumlulukları tanıması hedefleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yazısıyla, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuğu olan kamu çalışanı velilerden birinin talep etmesi halinde uyum haftası boyunca ders saatlerine uygun olarak günlük üç saati aşmayacak idari izin kullanmasına imkan tanındı.

MEB çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Memur Uyum haftası başladı; okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar için 11 Eylül'e kadar - Son Dakika

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