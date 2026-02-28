İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu - Son Dakika
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran\'ın vurduğu Abu Dabi\'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
28.02.2026 13:12
İran\'ın vurduğu Abu Dabi\'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından İran bölge ülkelerinin ABD üslerini vurdu. Katar ve Bahreyn'deki patlamaların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de de büyük bir patlama duyulduğu bildirildi. Abu Dabi'deki patlamaların ardından halkın panik içinde sığınaklara kaçtığı görüldü. Görüntülerde bir kişinin kucağında çocukla koştuğu anlar dikkat çekerken saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ve İsrail’in ortak saldırılarının ardından İran; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. BAE'nin başkenti Abu Dabi'de peş peşe patlamalar meydana geldi.  

HALK SIĞINAKLARA KAÇIŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de de şiddetli bir patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde; patlamanın ardından siyah dumanlar yükseldiği görülürken halk panik içinde sığınaklara kaçtı. Görüntülerde bir kişinin kucağında çocukla koştuğu anlar dikkat çekti. 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet haber ajansın, İran'dan fırlatılan birkaç füzenin Abu Dabi'de engellenmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. BAE, "bu saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu" ve "bu tırmanışa karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.

Son Dakika Orta Doğu İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu - Son Dakika

