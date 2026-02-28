ABD ve İsrail’in ortak saldırılarının ardından İran; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu. BAE'nin başkenti Abu Dabi'de peş peşe patlamalar meydana geldi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de de şiddetli bir patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen görüntülerde; patlamanın ardından siyah dumanlar yükseldiği görülürken halk panik içinde sığınaklara kaçtı. Görüntülerde bir kişinin kucağında çocukla koştuğu anlar dikkat çekti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet haber ajansın, İran'dan fırlatılan birkaç füzenin Abu Dabi'de engellenmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. BAE, "bu saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu" ve "bu tırmanışa karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.
Son Dakika › Orta Doğu › İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)