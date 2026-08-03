2027 Hyundai Tucson\'dan Yenilikler

Sızdırılan prototip fotoğrafları, 2027'de çıkacak yeni Hyundai Tucson'un mevcut nesilden çok farklı olacağını ortaya koyuyor. Motor1'in haberine göre, markanın en çok satan SUV'lerinden biri olan model, tamamen yeniden tasarlanacak. Yeni nesilde Hyundai'nin en yeni modellerinden ilham alan daha köşeli ve sağlam bir dış tasarım, yeni Pleos Connect işletim sistemiyle yenilenen bir iç mekan ve yalnızca tam hibrit ile şarj edilebilir hibrit motor seçenekleri sunulması bekleniyor.

Hala yoğun kamuflaj altında olsa da, 2027 Tucson'un ön bölümü çok daha dik görünüyor. Düz kaput ve belirgin biçimde büyütülmüş ızgara dikkat çekerken, yan profilde daha temiz ve gergin yüzeyler kendini gösteriyor. Bu görünüm, modeli hem daha büyük Santa Fe'ye hem de bazı açılardan yeni Kia modellerine yaklaştırıyor. Arka kısımda ise plaka artık bagaj kapağında değil tamponda yer alıyor. Dikey arka lambalar, ince bir yatay ışık çubuğuyla birleşerek SUV'ye daha karakteristik bir görünüm kazandırıyor.

İç mekanda da köklü değişiklikler olacak. Gösterge panelinin merkezinde, söylentilere göre 12.9 ile 14.6 inç arasında değişebilen büyük bir bilgi-eğlence ekranı yer alacak. Bu ekran, tek bir kavisli panel içinde ikinci bir 12.3 inç gösterge paneliyle de kullanılabilecek. Yeni Tucson, Hyundai'nin Android Automotive tabanlı ve yeni nesil yazılım tanımlı araçlar için geliştirilen Pleos OS işletim sistemini kullanan ilk modellerden biri olacak. Ayrıca yapay zeka destekli Gleo sanal asistanı, doğal dili anlayarak navigasyon, iklimlendirme ve birçok araç fonksiyonunu yönetebilecek. Buna rağmen en sık kullanılan kontroller için bazı fiziksel düğmelerin korunması hedefleniyor.

Kaputun altında ise tam içten yanmalı motorlara veda edilecek. Tam hibrit versiyonda, turboşarjlı 1.6 litrelik dört silindirli benzinli motorla eşleştirilen elektrik motoru, toplam 231 beygir güç üretmeye devam edecek. Şarj edilebilir hibrit içinse yeni TMED-II hibrit sistemi üzerinde çalışılıyor; bu sistemin mevcut 288 beygir gücünü biraz daha yukarı taşıması ve 100 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunması bekleniyor. Dizel motorun geri dönmesi ise pek olası görünmüyor ve ürün gamından tamamen kaldırılması bekleniyor.