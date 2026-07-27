2027 Toyota Crown Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2027 Toyota Crown Tanıtıldı

2027 Toyota Crown Tanıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toyota, 2027 Crown modelini ABD'de tanıttı. Hibrit altyapı ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

Japon otomotiv devi Toyota, sedan ve crossover hatlarını birleştiren Crown modelinin 2027 versiyonunu ABD'de tanıttı. Yeni model, beşinci nesil hibrit altyapısıyla dikkat çekiyor ve 100 kilometrede ortalama 5,9 litre yakıt tüketimi sunuyor. Araç, 41.640 dolardan başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.

2027 Toyota Crown, mevcut tasarım dilini korurken dinamik detaylarla güncellendi. Arka kısımda yapılan hafif değişiklikler ve yeni renk seçenekleri modernize edilmiş bir görünüm sağlıyor. Platinum donanım paketi, kırmızı fren kaliperleri ve sportif detaylarla öne çıkıyor.

Motor seçenekleri arasında XLE, Limited ve Nightshade donanımlarında 2,5 litrelik benzinli motor ile iki elektrik motoru ve e-CVT şanzıman bulunuyor. Tüm versiyonlarda dört tekerlekten çekiş standart. Güç değerleri 232 ila 240 beygir arasında değişiyor. Kabin içinde 12,3 inç dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı standart, Platinum paketinde head-up display gibi üst seviye özellikler yer alıyor. Güvenlik donanımları arasında trafik sıkışıklığı asistanı ve 360 derece kamera bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil 2027 Toyota Crown Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı

11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:54
Fransa ve İspanya’da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine güzel haber Rakam da hatırı sayılacak cinsten
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:29:12. #7.13#
SON DAKİKA: 2027 Toyota Crown Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.