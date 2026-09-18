AB, Çin\'den hibrit araç payını yüzde 15\'te sınırlamasını istedi

AB, Çin'den hibrit araç payını yüzde 15'te sınırlamasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Birliği, Çinli üreticilerin elektrikli araçlara getirilen ek gümrük vergilerini aşmak için kullandığı hibrit araç kapısını kapatmaya hazırlanıyor. Financial Times'a göre Brüksel, Pekin'den Çin üretimi hibrit araçların Avrupa pazarındaki payını yüzde 15 seviyesinde gönüllü olarak sınırlamasını talep etti.
Avrupa Birliği, Çinli otomotiv üreticilerinin elektrikli araçlara uygulanan ek gümrük vergilerini aşmak için sığındığı hibrit (PHEV) araç kapısını kapatmaya hazırlanıyor.
Financial Times'ın haberine göre Brüksel, Pekin yönetiminden Çin üretimi hibrit araçların Avrupa pazarındaki payını %15 seviyesinde gönüllü olarak sınırlamasını talep etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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