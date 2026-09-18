AB, Çin\'den hibrit araç payını yüzde 15\'te sınırlamasını istedi

Avrupa Birliği, Çinli otomotiv üreticilerinin elektrikli araçlara uygulanan ek gümrük vergilerini aşmak için sığındığı hibrit (PHEV) araç kapısını kapatmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre Brüksel, Pekin yönetiminden Çin üretimi hibrit araçların Avrupa pazarındaki payını %15 seviyesinde gönüllü olarak sınırlamasını talep etti.