AB\'de Otomobil Satışları Yüzde 13,6 Arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin haziran ayı yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 1 milyon 147 bin 962 adet oldu.

Haziran ayında satılan yeni otomobillerin yüzde 35,2'si hibrit, yüzde 23,6'sı elektrikli, yüzde 21,3'ü benzinli, yüzde 10,1'i fişli hibrit (PHEV), yüzde 6,7'si dizel ve yüzde 3,1'i diğer yakıt türlerinden oluştu. Elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 60,7 artarak 270 bin 557'ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 68,9'a çıktı.

Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar yüzde 5,7 artışla 5 milyon 896 bin 683 oldu. Üretici bazında haziranda en fazla satışı 291 bin 366 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Stellantis Grubu 170 bin 452, Renault Grubu ise 135 bin 536 satışla onu takip etti.