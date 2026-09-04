ABD otomotiv lobisi Kongre\'den Çin araçlarına kalıcı yasak istedi

ABD'nin en güçlü otomotiv lobilerinden Otomotiv İnovasyonu İttifakı, Kongre'ye yazdığı mektupta Çin araçlarının ülkeye girişinin kalıcı olarak yasaklanmasını talep etti. İttifakın Başkanı ve CEO'su John Bozzella, Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine hitaben kaleme aldığı mektupta, 119. Kongre 3 Ocak 2027'de sona ermeden önce 'kalıcı bir yasak' getirilmesi çağrısında bulundu.

Bozzella, Çin'in üretim sektörünün 'belgelenmiş haksız ticaret, sübvansiyonlar, fikri mülkiyet hırsızlığı ve gözetim' kalıplarına dayandığını savunarak, Çin bağlantılı araçların, donanım ve yazılımların satışı, ithalatı ve üretiminin sona erdirilmesini istedi. Çinli otomobil üreticilerinin dünya genelinde sübvansiyonlu araçlar sattığını ve bu araçların hassas araç ve tüketici verilerini toplayıp Çin Komünist Partisi'ne iletebildiğini belirtti. Henüz ABD'de böyle bir durum yaşanmadığını, ancak tehdidin boyutu ve aciliyeti nedeniyle yıl bitmeden yasağın uygulanmasını istedi.

Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi Temmuz ayında, yüzde 15'ten fazla Çin sahipliğine sahip üreticilerin ABD'de araç satışını yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. Bu düzenleme, yüzde 20 Çin hissesine sahip olan ve ittifak üyesi olan Almanya'nın Mercedes-Benz şirketini etkileyebilir. Temsilciler Meclisi'nde de Michigan'dan iki kongre üyesi - Demokrat Debbie Dingell ve Cumhuriyetçi John Moolenaar - Detroit'in çıkarlarını korumak amacıyla iki partili bir önerge sundu.

Bu gelişme, ABD-Çin ilişkilerinin hassas olduğu bir dönemde yaşandı. Başkan Donald Trump, ilk döneminde başlattığı ticaret savaşını ikinci döneminde tırmandırarak Çin ihracatına yüksek gümrük vergileri getirdi; bu vergiler bir ara yüzde 157'ye ulaştı. Çin Başbakanı Xi Jinping, ay sonunda Washington'a gelerek Trump ile görüşecek. Trump ise Mayıs ayında Pekin'i ziyaret etmiş ve Xi tarafından sıcak karşılanmıştı. Bununla birlikte Trump, Çin'in 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını kanıt olmaksızın ileri sürdü. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, suçlamaları 'kötü niyetli iftira' olarak nitelendirip reddetti. Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin'i ucuz ihracatı kısma konusunda G20 ülkelerine karşı çıkmakla suçlayarak gerilimi artırdı.