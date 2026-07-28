Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı ve NG Afyon MotoFest'e 2-6 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun sadece sportif değil, aynı zamanda gençlik festivali niteliği taşıdığını ve yüz binlerce kişiyi ağırladığını söyledi.

Akülke, Türkiye'nin MXGP ve MotoFest'i sevdiğini, Afyonkarahisar'ın spor turizmine katkı sağladığını belirtti. Bu yıl 25 farklı ülkeden sporcunun katılacağı etkinlikte, pistte ufak tefek değişiklikler yapılacağı, 10. yılda ise farklı bir pistin hayata geçirileceği ifade edildi.