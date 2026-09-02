Ağustos 2026\'da otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,28 daraldı, satışlar 81 bin 31 adede geriledi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,28 daralarak 81 bin 31 adede geriledi. Otomobil satışları yüzde 25,16 azalarak 61 bin 529 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde toplam satışlar yüzde 11,91 düşüşle 719 bin 996 adede indi. Otomobil pazarı yüzde 13,78 daralarak 564 bin 241 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,40 azalarak 155 bin 755 adet oldu. Aylık bazdaki sert yıllık düşüşe karşın toplam pazar, son beş yılın ağustos ortalamasının yüzde 4,4 üzerinde kaldı.

Segmentlerde C ve B sınıfı öne çıktı. Ocak-ağustosta otomobil satışlarının yüzde 84,3'ünü A, B ve C segmentleri oluşturdu. C segmenti 313 bin 13 adetle yüzde 55,1, B segmenti 162 bin 982 adetle yüzde 28,9 pay aldı. Gövde tipine göre SUV modeller 372 bin 790 adet ve yüzde 66,1 ile ilk sırada yer aldı; sedan yüzde 20, hatchback yüzde 13,6 paya ulaştı.

Yakıt türlerine bakıldığında benzinli araçlar 230 bin 341 adetle pazarın yüzde 40,8'ini oluşturdu. Hibrit otomobil satışları yüzde 3,7 artarak 187 bin 45 adede çıktı ve yüzde 33,1 pay aldı. Elektrikli otomobil satışları yüzde 12,3 azalışla 105 bin 951 adet olurken pazar payı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti. Plug-in hibrit satışlarında yüzde 89,5, dizelde yüzde 5,9 ve otogazda yüzde 1,3 pay görüldü.

Düşük güçlü elektriklilerde artış yaşandı. 160 kilovat altı elektrikli otomobil satışları yüzde 7,3 artarak yüzde 16,8 pay aldı; 160 kilovat üstü modellerde satışlar yüzde 65,3 düştü ve pay yüzde 2'ye geriledi. Ağustos özelinde elektrikli satışları yüzde 32 azalırken hibrit satışları yüzde 5,2 arttı. Otomatik şanzımanlı otomobiller yüzde 97 paya ulaştı.

Hafif ticari araçlarda van gövde tipi 118 bin 472 adetle yüzde 76,1 pay aldı; kamyonetler yüzde 9,2 ile ikinci sırada yer aldı. Ağustos'ta hafif ticari araç satışlarının yüzde 92,7'si dizel olurken, elektrikli hafif ticari araç satışları yüzde 165 artarak 538 adede yükseldi.