Albon, Williams ile sözleşmesini uzattı

Alex Albon, Williams ile bir yıllık sözleşme uzatması imzalayarak 2027 Formula 1 sezonunun sonuna kadar takımda kalmaya devam edecek. İngiliz asıllı Taylandlı sürücünün mevcut anlaşması 2026 sonunda sona erecekti ancak yaz arasının ardından sezonun yeniden başlayacağı Hollanda Grand Prix'si öncesinde geleceğini güvence altına aldı.

Albon, sezonun ilk 11 yarışında yalnızca beş puan toplayabildi. Williams, bu yıl getirilen yeni düzenlemelerin ardından beklentilerin oldukça altında bir performans sergiledi. Albon, "2022'de Atlassian Williams F1 Takımı'na katıldığımdan beri bu takımın geçirdiği dönüşümü kelimelerle anlatmak zor. Zor bir yıl her şeyi anlatmaz ve bu bana fabrika ve taraftarlarımızla birlikte büyük işler başarmak için ilerlemeye devam etme motivasyonu veriyor. Hikayemiz henüz bitmedi, bu yüzden tüm odak noktam bizi gridde tekrar yukarı taşımak için gereken her şeyi yapmak." dedi.

2027, Albon'un Williams'taki altıncı, F1'deki sekizinci sezonu olacak. 30 yaşındaki sürücü, kariyerine Toro Rosso'da başlamış ve çaylak sezonunda Red Bull koltuğuna yükseltilmişti. Albon'un takım arkadaşı Carlos Sainz'ın geleceği ise belirsiz. Sözleşmesi 2026 sonunda bitecek olan Sainz, takımın yaşadığı zorluklar nedeniyle Williams'ta kalıp kalmama konusunda şüphelerini dile getirdi.