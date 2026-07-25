Alex Bowman 2027'de Emekli Olacağını Duyurdu - Son Dakika
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Alex Bowman 2027'de Emekli Olacağını Duyurdu

Alex Bowman 2027\'de Emekli Olacağını Duyurdu
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33 yaşındaki Alex Bowman, 2027'de emekli olacağını ve yarış kariyerine olumlu bir notla veda etmek istediğini açıkladı.

33 yaşındaki Alex Bowman, kariyerine olumlu bir notla son vermek istediğini belirterek 2027'de emekli olacağını duyurdu. Hendrick Motorsports'ta geçirdiği 10 yılda 8 galibiyet ve 114 ilk 10 bitirişi bulunan Bowman, baş dönmesi, sarsıntılar ve sırt yaralanmalarıyla mücadele etti. Bu sezon sadece 29. sırada bulunan pilot, yine de yüksek seviyede yarışabileceğini düşünüyor.

Takım arkadaşı Kyle Larson, Bowman'ın kararına saygı duyduğunu ve onun takıma katkılarını övdü. Ayrıca, JR Motorsports pilotu Justin Allgaier, 2027 ve sonrası için yarışmaya devam edeceğini açıklayarak emeklilik söylentilerini sonlandırdı. Bowman, yarış dışında da hayalleri olduğunu ve şu an için yayıncılık düşünmediğini, ancak gelecekte bu seçeneği değerlendirebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Alex Bowman 2027'de Emekli Olacağını Duyurdu - Son Dakika

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