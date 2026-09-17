Almanya\'da üç eyalet otomotiv için hükümete ve AB\'ye destek çağrısı yaptı

Almanya'da üç eyalet otomotiv için hükümete ve AB'ye destek çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baden-Wuerttemberg, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyalet liderleri, otomotiv sektörünün tarihi altüst oluşlarla karşı karşıya olduğunu belirterek hükümete ve AB liderlerine destek önlemlerini hızlandırma çağrısı yaptı.
Almanya'nın en büyük otomobil üreticilerine ev sahipliği yapan Baden-Wuerttemberg, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletleri, perşembe günü hükümete ve Avrupa Birliği liderlerine destek önlemlerini hızlandırma çağrısı yaptı. Eyalet liderleri, otomotiv sektörünün "tarihi altüst oluşlarla" karşı karşıya olduğunu belirtti.
Liderlerin ortak açıklamasında, ülkede daha iyi bir düzenleyici ortam ve koruyucu ticaret önlemleri olmadan "otomotiv sektörünün geri döndürülemez zarar riskiyle karşı karşıya olduğu" uyarısı yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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