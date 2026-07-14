America's Car-Mart: Gelir Düşüşü ve Kredi Sorunları - Son Dakika
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America's Car-Mart: Gelir Düşüşü ve Kredi Sorunları

14.07.2026 15:31
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2026 mali yılı sonuçlarında gelir %7,9 düştü, kredi performansı kötüleşti. Likidite sorunları var.

America's Car-Mart, 30 Nisan 2026'da sona eren dördüncü çeyrek ve tam yıl mali sonuçlarını açıkladı. Tam yıl toplam geliri 1,2815 milyar dolar olurken, bir önceki yıla göre %7,9 düşüş kaydetti. Faiz geliri %3,7 artarak 253,7 milyon dolara yükseldi. Satış hacmi %14,3 azalarak 48.891 adede gerilerken, ortalama perakende satış fiyatı %3,4 artışla 20.064 dolara çıktı. Brüt kar marjı %35,4 olurken, brüt kar birim başına %1 artışla 7.442 dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte perakende satışlar %27,1 düşüşle 11.411 adede indi. Toplam gelir %18,2 azalarak 302,8 milyon dolar oldu. Brüt kar marjı 31,2%'ye geriledi. SG&A giderleri 47,6 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu tutarın 4 milyon doları yeniden yapılandırma giderlerinden oluştu. Şirket, bayilik sayısını 154'ten 94'e düşürdü ve buna bağlı olarak 11 milyon dolar nakit dışı değer düşüklüğü kaydetti.

Kredi performansına bakıldığında, net zarar yazma oranı %7,5'e yükseldi (önceki yıl %6,9). Bu artış, kısmen finansman alacaklarındaki küçülmeden kaynaklandı. Tahsilatlar %2,8 azalarak 185,7 milyon dolar oldu. 30 gün geçmiş hesapların oranı %4,1 (önceki yıl %3,4) olurken, müşterilerin %66,6'sı en yüksek kredi diliminde yer aldı. Kredi karşılığı, finansman alacaklarının %25,15'i seviyesindeydi.

Şirket, toplam borcunu 54,4 milyon dolar azaltarak 722,4 milyon dolara indirdi. Net borç-finansman alacakları oranı %41,8 ile üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Nakit ve nakit benzerleri 131,6 milyon dolar olurken, kısıtlanmamış nakit 47 milyon dolara yükseldi.

19 Haziran 2026'da şirket, kredi sözleşmesinde değişiklik yaparak imtiyazlı bir dönem elde etti. Ancak, ek finansman sağlanamaması durumunda şirketin sürekliliği konusunda ciddi şüpheler bulunuyor. Bağımsız bir komite, stratejik ve finansman alternatiflerini değerlendiriyor. CEO Doug Campbell, bu durumun bir kredi kalitesi değil, likidite ve sermaye yapısı sorunu olduğunu vurguladı.

Şirket, faiz giderlerinde %15,1 artış ve vergi karşılığında 31,1 milyon dolar kaydetti. Vergi karşılığı, ertelenmiş vergi varlığı değer düşüklüğü nedeniyle oluştu. Şirket, önümüzdeki dönemde bir depo tesisi veya yeniden sermayelendirme yoluyla finansman yapısını iyileştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil America's Car-Mart: Gelir Düşüşü ve Kredi Sorunları - Son Dakika

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