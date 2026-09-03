Android Auto beta, harita arayüzüne göz yoran renkleri hedefleyen koyu tema getiriyor - Son Dakika
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Android Auto beta, harita arayüzüne göz yoran renkleri hedefleyen koyu tema getiriyor

Android Auto beta, harita arayüzüne göz yoran renkleri hedefleyen koyu tema getiriyor
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Android Auto'nun v17.6.663424 beta sürümünde, Google Maps arayüzü için koyu bir tema ve gri tonlar test ediliyor. Değişiklik, parlak ekranlarda gece sürüşlerinde göz yorulmasını azaltmayı amaçlıyor; ancak bu yeni görünüm yalnızca araç ekranında görünüyor ve telefona yansımıyor.

Google, Android Auto deneyimini iyileştirmek için arka planda yeni özellikler ve tasarım dokunuşları test etmeye devam ediyor. I/O 2026'da duyurulan büyük arayüz yenilemesi beklenirken, son beta güncellemeleri özellikle gece sürüşlerinde gözü yoran harita renk paletinde önemli değişiklikler yapıldığını gösteriyor.

Android Auto v17.6.663424 beta sürümünde fark edilen yeni Google Maps arayüzü, geniş ve parlak bilgi-eğlence ekranlarında yaşanan göz yorulması sorununu hedefliyor. Mevcut sürümdeki turkuaz dönüş göstergeleri yerine daha koyu gri tonlar kullanılırken, harita zeminine de belirgin şekilde koyu bir arka plan teması uygulanıyor. Koyu modda bile turkuaz kalan dönüş panelinin griye çevrilmesi, gece görüşünü ve sürüş güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

İlginç bir detay ise değişikliğin yalnızca Android Auto ekranıyla sınırlı olması. Normalde harita görünümü bağlı telefondaki Google Maps'ten yansıtılırken, yeni koyu temanın Android cihazlarda görünmediği tespit edildi. Google'ın bu güncellemeyi kasıtlı bir tasarım değişikliği olarak mı test ettiği yoksa betadan kaynaklanan geçici bir durum mu olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Android Auto beta, harita arayüzüne göz yoran renkleri hedefleyen koyu tema getiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Android Auto beta, harita arayüzüne göz yoran renkleri hedefleyen koyu tema getiriyor - Son Dakika
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