Android Auto\'da Gemini geçişi gecikme ve çalışmayan komutlarla eleştiri aldı

Android Auto'da Google Asistan'ın yerini almaya başlayan Gemini, beklenen geçişi henüz sorunsuz biçimde tamamlayamadı.

Kullanıcı deneyimleri; yanıtların gecikmesi, komutların yerine getirilmemesi ve daha önce kullanılabilen bazı özelliklerin kaybolması nedeniyle yeni yapay zeka asistanına yönelik eleştirilerin arttığını gösteriyor.