Android Auto\'da Gemini geçişi gecikme ve çalışmayan komutlarla eleştiri aldı

Android Auto'da Gemini geçişi gecikme ve çalışmayan komutlarla eleştiri aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Android Auto'da Google Asistan'ın yerini almaya başlayan Gemini, geçişi henüz sorunsuz tamamlayamadı. Kullanıcılar yanıt gecikmeleri, yerine getirilmeyen komutlar ve kaybolan özellikler nedeniyle yeni asistanı eleştiriyor.
Android Auto'da Google Asistan'ın yerini almaya başlayan Gemini, beklenen geçişi henüz sorunsuz biçimde tamamlayamadı.
Kullanıcı deneyimleri; yanıtların gecikmesi, komutların yerine getirilmemesi ve daha önce kullanılabilen bazı özelliklerin kaybolması nedeniyle yeni yapay zeka asistanına yönelik eleştirilerin arttığını gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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