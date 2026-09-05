Anthropic, Claude'u CarPlay'e taşıdı ve sürücüler araçta sesli sohbet edebilecek - Son Dakika
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Anthropic, Claude'u CarPlay'e taşıdı ve sürücüler araçta sesli sohbet edebilecek

Anthropic, Claude\'u CarPlay\'e taşıdı ve sürücüler araçta sesli sohbet edebilecek
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Anthropic, Claude'un CarPlay destekli sürümünü kullanıma sundu. Araç içi sistemlerde sesli komutla çalışan uygulama, sürücülerin eller serbest şekilde sohbet etmesine olanak tanırken, güvenlik nedeniyle araç donanımlarını kontrol edemiyor.

Anthropic, Claude için CarPlay desteğini kullanıma sundu. Bu sayede sürücüler, araç içi bilgi-eğlence sistemleri üzerinden Claude ile sesli etkileşim kurabilecek. Bu gelişme, Apple'ın iOS 26.4 güncellemesiyle üçüncü taraf sohbet botlarına CarPlay desteğini genişletmesinin ardından geldi.

CarPlay'de Claude kullanmak için Apple'ın özel CarPlay şablonları ve ses kontrol ekranlarının kullanılması gerekiyor. Uygulama, eller serbest modda sesli soru sorma ve yanıt alma imkanı sunuyor. Ancak Claude, araç içi donanımları veya iPhone'un temel fonksiyonlarını kontrol edemiyor. Bu kısıtlama, Apple'ın sürüş güvenliği standartları nedeniyle uygulanıyor.

Kullanıcıların Claude ile görüşme başlatmak için uygulamayı CarPlay arayüzünden manuel olarak açması gerekiyor. Sesli komutla başlatma desteklenmiyor. Arayüz, 'Eller serbest bir sohbete başlayın' ekranıyla açılıyor ve yeni sohbet başlatma veya geçmiş sohbetlere erişme seçenekleri sunuyor.

Uygulama içi kontroller güvenlik odaklı tasarlandı. Kullanıcılar mikrofonu açıp kapatabiliyor, sohbeti sonlandırabiliyor veya devam ettirebiliyor. Ekranda Claude'un dinlediğini veya konuştuğunu gösteren görsel ipuçları yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Anthropic, Claude'u CarPlay'e taşıdı ve sürücüler araçta sesli sohbet edebilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anthropic, Claude'u CarPlay'e taşıdı ve sürücüler araçta sesli sohbet edebilecek - Son Dakika
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