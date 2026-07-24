Apple ve Ford'dan Elektrikli Araç Entegrasyonu - Son Dakika
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Apple ve Ford'dan Elektrikli Araç Entegrasyonu

Apple ve Ford\'dan Elektrikli Araç Entegrasyonu
24.07.2026 05:21
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Apple Haritalar, Ford'un yeni elektrikli araç platformuna entegre edilecek, akıllı yön tarifleri sunacak.

Apple ve Ford, Apple Haritalar'ın Ford'un yeni Evrensel Elektrikli Araç (UEV) Platformuna entegre edileceğini duyurdu. Bu entegrasyon, sürücülere doğal dil yön tarifleri, gerçek zamanlı trafik bilgisi ve akıllı EV rota planlaması gibi özellikler sunacak. Ford'un 2027'de piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli kamyonetin başlangıç fiyatı 30.000 dolar olacak.

Ford'un otonom sürüş yan kuruluşu Latitude AI, bu platform için gelişmiş sürüş sistemleri geliştiriyor. Ayrıca Ford, BlueCruise eller serbest otoyol sürüş sistemini iyileştirmek için Apple Haritalar'dan yol verilerini kullanacak. Bu hamle, otomotiv sektöründe teknoloji şirketleriyle işbirliği konusundaki isteksizliğe rağmen gerçekleşiyor; birçok üretici kendi yazılım sistemlerini geliştirmeyi tercih ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Trafik, Apple, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Apple ve Ford'dan Elektrikli Araç Entegrasyonu - Son Dakika

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