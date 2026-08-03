Araç Kiralama Sektöründe Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik, günlük araç kiralama sektöründe köklü değişiklikler öngörüyor. Düzenleme, sektörde standartların yükseltilmesini ve tüketicilerin daha güvenli hizmet almasını amaçlıyor. TOKKDER Başkanı Özarslan A. Tangün, yeni kuralların uzun süredir ihtiyaç duyulan standartlaşmayı sağlayacağını belirtti.

Yönetmeliğe göre araç kiralama yalnızca bu alanda faaliyet gösteren işletmeler tarafından yapılabilecek. Tangün, "Manavda, bakkalda, berberde araç kiralama yapmak artık tarih olacak" dedi. Yaz dönemlerinde market gibi işletmelerin sınırlı sayıda araçla kiralama hizmeti sunduğunu hatırlatan Tangün, bu uygulamanın sona ereceğini söyledi.

Yeni sistemde şirketlerin mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesine sahip olması, faaliyet alanının araç kiralama veya ilgili bir sektör olması ve Bakanlığın standartlarına uyması gerekecek. Ayrıca sektörde kayıt dışılığın azalması bekleniyor. Resmi kayıtlarda 1.500-2.000 kısa dönem kiralama şirketi bulunurken, ticaret odalarında bu sayı 15-16 bine ulaşıyor. Bu fark, asıl işi araç kiralama olmayan işletmelerden kaynaklanıyor. Dijital platformlara da yeni yükümlülükler getirilecek.

Taslakta yer alan teknik şartlara göre 5 yaşını aşan veya 100 bin kilometrenin üzerindeki araçlar kiralamada kullanılamayacak. Şirketlerin en az 10 araçlık filoya sahip olması ve bu araçların en az 5'inin şirket mülkiyetinde bulunması gerekecek.

TOKKDER, uzun dönem araç kiralama sektörünün mali yapısının güçlendiğini açıkladı. Konsolide öz kaynak oranı yüzde 49'a, kaldıraç oranı ise 1'e 2 seviyesine yükseldi. Ancak mali yapısını sağlıklı yönetemeyen bazı şirketlerin yeniden yapılandırma yaşayabileceği ifade edildi. Öte yandan Avrupa'daki emisyon politikaları nedeniyle içten yanmalı araçların Türkiye'ye rekabetçi fiyatlarla gelmesi, ikinci el piyasasında fiyat baskısı oluşturuyor. Kiralama şirketleri, araçların ikinci el değerini öngörmekte zorlandığı için fiyat analizlerini artık iki haftada bir yapıyor.

2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla günlük araç kiralama filosu 167 bin 997, operasyonel kiralama filosu ise 237 bin 743 araca ulaştı. Sektörün toplam araç parkı 405 bini aştı. Yılın ilk yarısında 96 bin 519 yeni araç satın alındı ve 90 milyar lira vergi ödendi. Günlük kiralama tarafında 2,2 milyon sözleşme imzalanırken, toplam 18,7 milyon kiralama günü gerçekleşti.