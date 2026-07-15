Araç Klimalarında Yaz Sorunları - Son Dakika
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Araç Klimalarında Yaz Sorunları

15.07.2026 10:21
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Sıcak havalarla birlikte araç klimalarında gaz eksikliği sık görülüyor, dikkatli olunmalı.

Uzun süre kapalı kalan araç klimaları, havaların 30 dereceyi bulmasıyla yeniden kullanılmaya başlandı. En sık karşılaşılan sorun gaz eksikliği. Klimacı Alp Ege Alan, normalde bitmeyen gazın kaza veya araç yaşına bağlı kaçaklarla azaldığını, seviyenin yarıya inmesinin sistemi çalıştırmaya yettiğini söyledi.

Alan, 2016 sonrası değişen gaz türleri hakkında bilgi verdi: R134a eski nesil gazın yağla maliyeti 2.000-2.500 lira, 1234yf yeni nesil gazın ise 5.000-6.000 lira. Geçtiğimiz günlerde bir kazalı 2023 model lüks araca yanlışlıkla eski nesil gaz basıldığını, doğrusunu yaptıklarını anlattı.

Piyasada mutfak tüpü gazı basanlar, eksik gaz dolduranlar olduğunu belirten Alan, eksik dolumun gazın kısa sürede bitmesine yol açtığını, bu yöntemle müşterilerin sık servise gelmeye zorlandığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç Klimalarında Yaz Sorunları - Son Dakika

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