Araç Yangınları Artıyor: 1,5 Milyon Geri Çağrı - Son Dakika
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Araç Yangınları Artıyor: 1,5 Milyon Geri Çağrı

Araç Yangınları Artıyor: 1,5 Milyon Geri Çağrı
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1,5 milyondan fazla araç, alev alma riski nedeniyle geri çağrıldı; sürücüler 'dışarıda park et' uyarısı aldı.

Bu yıl şu ana kadar 1,5 milyondan fazla araç, kapalıyken bile alev alma riski nedeniyle geri çağrıldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, Jeep Gladiator, Jeep Wrangler, Kia Telluride ve BMW 530e xDrive gibi bazı modellerin sürücüleri, araçlarının tutuşma riskine karşı diğer araçlardan ve binalardan uzakta park etmeleri konusunda uyarıldı. Bu tür "dışarıda park et" geri çağırmaları, araçlardaki elektronik donanımın artması ve soğutma sorunları nedeniyle daha sık hale geldi. Sadece 2026'nın ilk yedi ayında 17 kampanya düzenlendi.

Kuzey Dakota'da yaşayan Jeff Ebsch, garajında alev alan 2022 Hyundai Santa Fe'siyle bu tehlikeyi bizzat yaşadı; aracının geri çağrıldığından haberi yoktu. Eski NHTSA müfettişi Frank Borris, bu yangınları "kontak kapalı yangınları" olarak tanımlıyor. Motor kapalıyken devreler sıcak kalıyor ve bir sorun olduğunda sıcaklıklar uzun süre yüksek kalıyor. Borris, bunun nedenini araçlardaki elektroniklerin artmasına ve kaput altındaki yoğunlaşmaya bağlıyor.

Haziran ayında Stellantis, en az 51 yangın raporu sonrası 1.076.999 Jeep Gladiator ve Wrangler'ı geri çağırdı. Sorunun hidrolik direksiyon pompasındaki elektrik tesisatı olduğu belirtildi. Temmuz'da Kia, ön koltuk motorunun aşırı ısınması nedeniyle 462.869 Telluride modeli için "dışarıda park et" uyarısı yayınladı. 2024'te yaklaşık 10 olan bu tür geri çağırmaların sayısı 2025'te 19'a çıktı; 2026'nın ilk yedi ayında ise 17'ye ulaştı.

Güvenlik savunucuları, teknolojik gelişmeler nedeniyle bu tür uyarıların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Otomobil Güvenliği Merkezi'nden Michael Brooks, üreticilerin onarım yapılmadan önce sahiplerini bilgilendirmesinin cesaret verici olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç Yangınları Artıyor: 1,5 Milyon Geri Çağrı - Son Dakika

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