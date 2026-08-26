Aracınızı Kilitlemek Yeterli Değil!

Uzaktan kumandayla aracınızı kilitlediğinizi düşünseniz de bu her zaman yeterli olmayabilir. Jammer olarak adlandırılan sinyal kesiciler, kumanda ile araç arasındaki iletişimi bozabilir.

Araç kumandasının ışığının yanması veya farların yanıp sönmesi, aracın gerçekten kilitlendiği anlamına gelmez. Uzmanlar, birkaç saniyelik fiziksel kontrolün bu riski büyük ölçüde azalttığını belirtiyor.