Aston Martin 550 Milyon Sterlin Borç Aldı - Son Dakika
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Aston Martin 550 Milyon Sterlin Borç Aldı

Aston Martin 550 Milyon Sterlin Borç Aldı
23.07.2026 18:01
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Mali sorunlar yaşayan Aston Martin, likiditeyi artırmak için 550 milyon sterlin borçlandı.

Aston Martin, mali durumunu istikrara kavuşturmak amacıyla 550 milyon sterlinlik borç finansmanı sağladı. Şirket, geçen yıl net zararının %50'den fazla artarak 493,2 milyon sterline yükseldiğini bildirdi. Yılın başlarında, çoğunluğu Birleşik Krallık'ta olmak üzere yaklaşık 600 kişilik işten çıkarma planı duyurulmuştu.

Şirket, mali zorlukları ABD tarifeleri ve Çin'de azalan talebe bağladı. Verimlilik girişiminin yıllık 40 milyon sterlin tasarruf sağlaması bekleniyor. HPS Investment tarafından yapılandırılan kredi paketi, 450 milyon sterlinlik kıdemli teminatlı kredi ve 100 milyon sterlinlik gecikmeli krediden oluşuyor. CFO Doug Lafferty, finansmanın likiditeyi artıracağını ve operasyonel esneklik sağlayacağını belirtti. Şirketin yarıyıl sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Aston Martin, Otomobil, Sterlin, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Aston Martin 550 Milyon Sterlin Borç Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aston Martin 550 Milyon Sterlin Borç Aldı - Son Dakika
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