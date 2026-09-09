Avatr T09, Çin kayıtlarında görüldü; 844 beygirlik dev SUV yıl sonunda satışta - Son Dakika
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Avatr T09, Çin kayıtlarında görüldü; 844 beygirlik dev SUV yıl sonunda satışta

Avatr T09, Çin kayıtlarında görüldü; 844 beygirlik dev SUV yıl sonunda satışta
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Changan, Huawei ve CATL ortaklığı Avatr Technology'nin amiral gemisi T09, Çin MIIT kayıtlarına tescil ettirildi. 6 koltuklu lüks SUV'un PHEV versiyonları 844 beygir güce ulaşırken, araçta CATL üretimi 71.24 kWh batarya bulunuyor ve yıl sonunda satışa çıkacak.

Çin'de Changan, Huawei ve CATL iş birliğiyle kurulan Avatr Technology, yeni amiral gemisi SUV modeli T09'u Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kayıtlarına tescil ettirdi. T09 koduyla listelenen araç, yalnızca şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleriyle kayıtlarda yer aldı.

Resmi kayıtlara göre Avatr T09'un boyu 5.285 mm, genişliği 2.025 mm ve aks mesafesi 3.150 mm. Altı koltuklu lüks iç mekana sahip olan dev model, boyutlarıyla sınıfının güçlü isimleri arasına girecek.

İki farklı güç aktarma seçeneği sunulacak. Üst versiyonda 2.0 litre turbo benzinli motor 208 beygir; ön tarafta 180 kW, arkada iki adet 225 kW elektrik motoruyla çalışıyor. Bu sistem toplam 844 beygir üretirken aracın boş ağırlığı 3.035 kg açıklandı. Giriş seviyesinde ise 1.5 litre turbo motor 154 beygir; 180 kW ön ve 310 kW arka elektrik motoruyla güç veriyor. Her iki sürümün azami hızı 220 km/s olarak paylaşıldı.

Araçta CATL üretimi 71.24 kWh kapasiteli NMC batarya bulunuyor ve yalnızca elektrikle 300-330 km aralığında menzil sunuluyor. Avatr Başkan Yardımcısı Yong Jun, T09'u Huawei ile gerçek anlamda ilk tam kapsamlı ortak proje diye tanımladı; araç kontrolü, aydınlatma, sesli asistan ve sürüş destek sistemlerinde Huawei teknolojileri kullanılıyor. T09'un dört adet LiDAR sensörlü yeni nesil Huawei Qiankun ADS 5 otonom sürüş mimarisine sahip olması bekleniyor.

Yıl sonunda satışa çıkacak Avatr T09; Aito M9, Li Auto L9, Denza N9 ve IM LS9 gibi modellerle rekabet edecek. Yılın ilk yedi ayında 35.250 araç satan marka, amiral gemisiyle hem imajını yenilemeyi hem de pazar payını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Avatr T09, Çin kayıtlarında görüldü; 844 beygirlik dev SUV yıl sonunda satışta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avatr T09, Çin kayıtlarında görüldü; 844 beygirlik dev SUV yıl sonunda satışta - Son Dakika
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