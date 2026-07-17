Bakan Bolat'tan Türkiye'nin AB Politikasına Çağrı - Son Dakika
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Bakan Bolat'tan Türkiye'nin AB Politikasına Çağrı

17.07.2026 01:21
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin AB'nin 'AB'de Üretilmiş' politikasına dahil edilmesini istedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Perşembe günü Brüksel'de Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yetkilileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin AB'nin 'AB'de Üretilmiş' politikasına tam ve koşulsuz dahil edilmesi çağrısında bulundu. Bolat, toplantıda Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı otomobil üreticilerinin yatırımlarının, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki derin endüstriyel entegrasyonu ve karşılıklı güveni yansıttığını vurguladı.

Bolat, otomotiv sektörü temsilcilerinin Türkiye'nin bu politikaya tam ve koşulsuz dahil edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını belirtti. Türkiye, otomotiv endüstrisini AB ile ticari entegrasyonun temel taşı olarak görüyor. 2025 yılında Türkiye'nin otomotiv ihracatı %11,6 artarak 41,5 milyar dolara ulaştı ve bunun %72,5'i AB ülkelerine yapıldı. Türkiye, 2025'te yaklaşık 1,42 milyon motorlu araç üreterek binek otomobil ihracatında 599.700 adede ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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