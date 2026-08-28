Bataryalar Geri Dönüştürülebilir Mi?

Elektrikli otomobillerin kalbi sayabileceğimiz bataryalar, tıpkı telefonlar gibi zamanla performanslarını yitirebiliyor. Bu durumda akla gelen soru, bataryanın doğrudan çöpe mi gideceği yoksa geri dönüştürülebilir mi olduğudur.

Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle batarya ömrü ve geri dönüşüm süreçlerinin incelenmesi gerekiyor.