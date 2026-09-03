Bentley\'nin tam elektrikli SUV\'u Torcal, Crewe\'da üretilip 2027\'de ABD\'ye çıkacak

Bentley, ilk tam elektrikli SUV modeli Torcal'ı duyurdu. Crewe fabrikasında üretilecek araç, markanın en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobili olacak. Torcal, Bentley'nin içten yanmalı motorlardan elektrikli güce geçiş stratejisinin kritik bir adımı.

Modelin 2027'de ABD pazarında, 2028 model yılıyla ise küresel satışa çıkması bekleniyor. MotorTrend'e göre Torcal, çift motorlu kurulumuyla 838 beygirden fazla güç ve yaklaşık 1.000 Nm tork üretecek. Araç 0'dan 100 km/sa hıza 3 saniyenin altında çıkacak ve 771 beygir gücündeki Continental GT Speed'i geride bırakacak.

Torcal'ın WLTP standartlarında yaklaşık 600 km menzil hedefleniyor. 400 kilovatlık DC hızlı şarj ile bataryaya yaklaşık 7 dakikada 100 millik menzil eklenebilecek; yüzde 10'dan 80'e dolum süresi 20 dakikanın altında kalacak.

İç mekanda kavisli ekranlı yeni konsol dikkat çekiyor. 'Curation Engine' sistemi, Bentley Mode, Comfort Mode ve Sport Mode gibi sürüş seçeneklerine göre kabin aydınlatması, klima ve ses ayarlarını otomatik değiştiriyor. Bentley, V8 ve W12 motorların sesini telafi etmek için müzisyenlerle 'Bentley Dynamic Symphony' adlı sentetik bir ses katmanı geliştirdi.

Torcal'ın tam tanıtımı 23 Eylül'de Londra'da yapılacak lansmanda gerçekleşecek.