BermudAir'den Airbus'a A220 Siparişi - Son Dakika
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BermudAir'den Airbus'a A220 Siparişi

BermudAir\'den Airbus\'a A220 Siparişi
23.07.2026 03:11
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BermudAir, 10 A220-300 uçağı siparişi vererek Airbus ile ilk anlaşmasını yaptı.

BermudAir, Bermuda'nın yerel havayolu, 10 adet A220-300 uçağı siparişi vererek Airbus ile ilk siparişini gerçekleştirdi. Anlaşma, 22 Temmuz 2026'da Farnborough Uluslararası Hava Gösterisi'nde duyuruldu, ancak aslında Mart 2026'da Airbus'ın sipariş defterine açıklanmamış bir sipariş olarak eklenmişti. A220'nin eklenmesi, BermudAir'in filosunu büyütmesine ve rota ağını genişletmesine olanak tanırken, aynı zamanda uçağı Airbus için yeni bir işletme bölgesine taşıyor.

BermudAir Kurucusu ve CEO'su Adam Scott, A220'nin havayolunun bir sonraki büyüme aşamasını desteklemek için uygun olduğunu belirterek, uçağın menzili, işletme ekonomisi ve kısıtlı havalimanlarındaki performansının, Bermuda, Karayipler ve Kuzey Amerika'da daha fazla topluluğu doğrudan, güvenilir ve rahat hava hizmetiyle birleştirmelerine olanak tanıyacağını söyledi. Scott, ayrıca yolcu deneyimini vurgulayarak, A220'nin geniş, sessiz ve konforlu kabininin, havayolunun misafirlerinin beklentileriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Airbus Ticari Uçak İş Birimi Satış EVP'si Benoît de Saint-Exupéry, BermudAir'in A220-300'ü seçmesinin, uçağın hedeflenen bölgesel gelişim için bir araç olarak rolünü doğruladığını söyledi. Anlaşmanın, A220'yi Atlantik ve Karayipler'de farklı bir işletme ortamına tanıttığını ve uçağın verimliliğinin farklı iş modellerini nasıl desteklediğini gösterdiğini belirtti.

135 koltuklu üç sınıflı düzenle yapılandırılan A220-300, BermudAir'in kesintisiz rotalar açmasına ve Atlantik ile Karayip destinasyonlarını daha esnek bir programla birleştirmesine olanak tanıyacak. Airbus, uçağın eski uçaklara kıyasla koltuk başına %25 daha az yakıt ve karbon emisyonu sağladığını, bunun da BermudAir'in hizmet verdiği ada ortamları için özel bir önem taşıdığını belirtiyor. Sipariş, A220 programı için bir dönüm noktası daha ekleyerek uçağı yeni bir bölgeye yerleştirirken, uzmanlaşmış bölgesel ve ana hat pazarlarında çalışma yeteneğini pekiştiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Havacılık, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BermudAir'den Airbus'a A220 Siparişi - Son Dakika

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