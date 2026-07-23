Beyaz Mobilite A.Ş. Oluyor

Şirket, mevcut durumda Türkiye genelinde 6 markanın bayiliğini üstlenerek sıfır araç satışına yoğunlaşmakta ve 'Beyaz Sistem' markasıyla ikinci el araç müzayedeleri düzenlemektedir. Faaliyet konusunu ve gelecek vizyonunu daha iyi yansıtmak amacıyla şirket ünvanının 'Beyaz Mobilite A.Ş.' olarak değiştirilmesi için 14.07.2026 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştı.

SPK başvurusu olumlu sonuçlanmış olup, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı izinlerinin ardından ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.