BMW, marş motoru rölesindeki korozyon kaynaklı aşırı ısınma ve kısa devre riski nedeniyle ABD'de 29 bin 119 aracı geri çağırıyor. Geri çağırma, 530e xDrive, 740Le xDrive ve iPerformance serisindeki belirli şarj edilebilir hibrit modelleri kapsıyor. Yetkili servisler, marş motorlarını ücretsiz olarak değiştirecek.
Son Dakika › Otomobil › BMW 29 Bin Aracı Geri Çağırıyor - Son Dakika
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