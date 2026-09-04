BMW, yangın riski nedeniyle 3, 5 ve 7 Serisi sedanları geri çağırıyor - Son Dakika
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BMW, yangın riski nedeniyle 3, 5 ve 7 Serisi sedanları geri çağırıyor

BMW, yangın riski nedeniyle 3, 5 ve 7 Serisi sedanları geri çağırıyor
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BMW, marş rölesindeki su sızdırması nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı 2014-2020 arası üretilen 3, 5 ve 7 Serisi sedan modellerini küresel olarak geri çağırıyor. Yetkili servisler, sorunu gidermek için marş motorunu ücretsiz değiştirecek.

BMW, bazı sedan modellerinde marş rölesinde tespit edilen su sızdırma problemi ve buna bağlı yangın riski nedeniyle küresel bir geri çağırma başlattı. Almanya Motorlu Taşıtlar Dairesi incelemelerine göre, röle muhafazasına sızan su korozyona yol açarak motor bölmesinde yangın çıkarma ihtimali oluşturuyor.

Geri çağırma kapsamında, 29 Temmuz 2014 ile 12 Kasım 2020 tarihleri arasında üretilen 3, 5 ve 7 Serisi sedan modelleri bulunuyor. Bu modeller, F30/G20 3 Serisi, F10/G30 5 Serisi ve F01/F02/G11/G12 7 Serisi jenerasyonlarını içeriyor. Hatalı bileşen '0012820600' ve '0012840600' parça numaralarıyla kayıtlı ve altı yıllık süreç boyunca birden fazla platformda kullanılmış.

Sorun, marş rölesinin iç kontaklarını nemden tam koruyamayan yalıtım contalarından kaynaklanıyor. İçeri giren su zamanla metal yüzeylerde korozyona neden oluyor. Korozyon nedeniyle artan direnç, akım sıçramalarına ve kablo izolasyonlarını tutuşturabilecek yüksek ısıya yol açabiliyor. Araç sahipleri, zor çalışan motor, yanık kokusu veya elektrik sistemi uyarı ışıkları gibi belirtilerle durumu fark edebilir.

BMW yetkili servisleri, sorunu çözmek için röleyi değil, su sızdırma yolunu tamamen ortadan kaldıran marş motorunun tamamını ücretsiz olarak değiştiriyor. Araç sahipleri şasi numarasıyla yetkili servis sistemlerinden durum sorgulaması yapabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Otomobil, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW, yangın riski nedeniyle 3, 5 ve 7 Serisi sedanları geri çağırıyor - Son Dakika

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