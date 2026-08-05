BMW'ye Araç İçi Reklam Tepkisi - Son Dakika
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BMW'ye Araç İçi Reklam Tepkisi

BMW\'ye Araç İçi Reklam Tepkisi
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BMW, araç içi Örümcek Adam reklamıyla tepki topladı, sahipleri geleneksel karşıtı duruşunu hatırlattı.

Gişe rekorları kıran filmin araç içi reklam gösterimi ters teperek BMW sahiplerinden büyük tepki topladı. BMW yöneticilerinin bir otomobilin iç kısmının 'özel bir alan' olduğunu ve reklamların burada bir yeri olmadığını söylemesinden üç yıl sonra, otomobil üreticisi dünya çapındaki araçlarının ekranlarına Örümcek Adam temalı bir tanıtım getirdiği için tepkilerle karşı karşıya kaldı.

27 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'a kadar sürecek olan reklam kampanyası, 70'ten fazla ülkede Temmuz 2020'den sonra üretilen bazı BMW modellerinin bilgi-eğlence ekranlarında bir sekme gösteriyor. Sürücüler sekmeye dokunduğunda, aracın ses sistemini ve ortam aydınlatmasını da ele geçiren tam ekran bir Örümcek Adam reklamıyla karşılaşıyor. Bu, Sony Pictures ve Marvel Studios ile yapılan küresel bir pazarlama ortaklığının parçası.

BMW, bu özelliği geleneksel bir reklamdan ziyade, Festive Uygulaması aracılığıyla sınırlı süreliğine sunulan tematik bir deneyim olarak tanımlıyor. Ancak araç sahipleri ve eleştirmenler, BMW yöneticilerinin 2023'te gösterge paneli ekranlarında reklam satma fikrini reddetmesini hatırlatarak tepki gösteriyor. Bu tartışma, BMW'nin daha önce ısıtmalı koltuklar için abonelik satma girişimini de hatırlatıyor.

Eleştirmenler, bunu üreticilerin kablosuz bağlantılı araçları yeni gelir fırsatları yaratmak için kullanmasının bir başka örneği olarak görüyor. BMW, deneyimin tek seferlik bir tanıtım olduğunu savunsa da, tüketicilerin sahip oldukları araçlarda görünen ticari içeriklere karşı tahammülsüzlüğünü gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW'ye Araç İçi Reklam Tepkisi - Son Dakika

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