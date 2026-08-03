Borneo Motors'ta İşten Çıkarmalar - Son Dakika
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Borneo Motors'ta İşten Çıkarmalar

Borneo Motors\'ta İşten Çıkarmalar
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Borneo Motors, Singapur'da yeniden yapılandırma nedeniyle 30 Temmuz'da çalışanlarını işten çıkardı.

Singapur'da Toyota ve Lexus distribütörü Borneo Motors, yeniden yapılandırma çerçevesinde 30 Temmuz'da bir grup çalışanı işten çıkardı. Şirket sözcüsü, görüşmelerin sürdüğünü belirterek etkilenen personel sayısını doğrulamadı. Borneo Motors, küresel otomotiv distribütörü Inchcape'in bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket, operasyonlarını kolaylaştırmak ve gelecekteki önceliklere uyum sağlamak için hedefli değişiklikler yaptığını açıkladı. Borneo Motors'un sendikalı bir kuruluş olduğu ve Singapur Manual ve Ticari İşçiler Sendikası'na (SMMWU) bağlı olduğu biliniyor. SMMWU Genel Sekreteri Andy Lim, şirketin yeniden yapılandırmadan önce sendikayı bilgilendirdiğini ve etkilenen işçilerin aynı zamanda son çalışma günü olan 30 Temmuz'da haberdar edildiğini söyledi. Sendika, kıdem tazminatı paketinin toplu sözleşmeye uygun ve adil olması için Borneo Motors ile işbirliği yaptı.

Toplu sözleşme hükümlerine göre, sendikaya bir ay önceden bildirim yapılması gerekiyor. İşten çıkarılan çalışanlar, iki aylık bildirim veya bildirim yerine ödeme alacak. Kıdem tazminatı, hizmet yılı başına bir aylık temel maaş olarak 25 yıla kadar ödeniyor; satış personeli için ise yıllık 4 bin dolar ve yine 25 yıl sınırı uygulanıyor.

İşten çıkarılanlar bilgilendirildikten sonra öğleden sonra bir genel kurul toplantısı düzenlendi ve yeniden yapılandırma doğrulandı, ancak sayı hakkında bilgi verilmedi. 31 Temmuz'da ismi açıklanmayan üç çalışan, işlerinin nasıl değişeceği ve kime rapor verecekleri konusunda hala belirsizlik olduğunu dile getirdi. Toplantıya davet edilmelerinin işlerinin şimdilik güvende olduğuna işaret ettiğini düşündüler.

Sorumlu İşten Çıkarma ve İstihdam Kolaylaştırma Görev Gücü, Borneo Motors ve SMMWU ile birlikte çalıştığını ve şirketin üçlü danışma kararına uygun bir paket sağlayacağını bildirdi. Görev gücü, Çalışma Bakanlığı, Beceri ve İş Gücü Geliştirme Ajansı, NTUC ve İstihdam ve İstihdam Edilebilirlik Enstitüsü'nden oluşuyor.

Yeniden yapılandırma, Inchcape Singapur'da son altı ayda yaşanan liderlik değişikliklerinin ardından geldi. Genel müdür 21 Temmuz'da istifa ederken, finans ve pazarlama direktörleri de ayrılmıştı. Singapur'un en büyük çok markalı bayilerinden biri olan Borneo Motors, Toyota markasıyla Çinli elektrikli araç üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya.

Kaynak: Haber Merkezi

Singapur, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Borneo Motors'ta İşten Çıkarmalar - Son Dakika

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