Bosch işçi temsilcileri AB'den 'Made in EU' kuralları istedi - Son Dakika
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Bosch işçi temsilcileri AB'den 'Made in EU' kuralları istedi

Bosch işçi temsilcileri AB\'den \'Made in EU\' kuralları istedi
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Bosch'un Mobilite birimindeki işçi temsilcileri, sektördeki iş kayıplarını durdurmak için AB düzeyinde siyasi adım atılmasını ve yerel üretimi teşvik edecek 'Made in EU' kuralları hazırlanmasını talep etti. Şirket, otomotivdeki ana iş kolunda on yılın sonuna kadar 13 bin kişiyi işten çıkarıyor.

Berlin, 16 Eylül (Reuters) - Otomotiv tedarikçisi Bosch'taki işçi temsilcileri, sektördeki iş kayıplarını durdurmak için AB düzeyinde siyasi adım atılmasını ve yerel üretimi teşvik edecek düzenlemeler hazırlanmasını talep etti. Bosch'un Mobilite birimindeki genel iş konseyi başkanı Frank Sell, yaklaşık 70 bin Alman işçiyi temsil ediyor. Sell, 'Sektörümüzün dönüşümü ancak değer yaratımını ve istihdamı Avrupa'da tutarsak başarılı olur' dedi.

Bosch, otomotivdeki ana iş kolunda on yılın sonuna kadar 13 bin kişiyi işten çıkarıyor. Bu, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi üreticilerin Çin rekabeti, tarifeler ve yüksek üretim maliyetleriyle mücadele ettiği sektördeki işten çıkarma dalgasının bir parçası. Sell, rekabetçi hale gelmek için gereken zamanı sağlayacak net 'Made in EU' kuralları istedi.

Avrupa Komisyonu, BYD ve Chery gibi düşük maliyetli Çinli otomobil üreticilerine karşı yerel sanayiyi koruyabilecek ticaret önlemlerini değerlendiriyor. Çinli üreticiler, iç pazarları yavaşlarken büyüme için giderek daha fazla Avrupa'ya yöneliyor. AB liderlerinin önümüzdeki ay bloğun Çin ile genişleyen ticaret açığını görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Bosch, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Bosch işçi temsilcileri AB'den 'Made in EU' kuralları istedi - Son Dakika

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