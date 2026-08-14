Britanya, Elektrikli Araç Hedeflerini Gözden Geçiriyor - Son Dakika
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Britanya, Elektrikli Araç Hedeflerini Gözden Geçiriyor

Britanya, Elektrikli Araç Hedeflerini Gözden Geçiriyor
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Britanya, otomobil üreticilerinin sıfır emisyonlu araçlara geçişini kolaylaştırmak için hedeflerini gözden geçirdi.

Britanya Cuma günü, otomobil üreticilerinin sıfır emisyonlu araç satışına geçişini kolaylaştırabilecek bir dizi seçenek belirledi ve yeni benzinli ve dizel otomobillerin aşamalı olarak kaldırılmasını öngören mevcut hedefleri gözden geçirme kararı aldı. 2024'te getirilen zorunluluk, üreticilerin yıllık satışlarının belirli bir oranının elektrikli olmasını gerektiriyor; bu oran 2026'da %33, 2030'da %80 ve 2035'te %100 olarak belirlenmişti.

Politika, hedefleri tutturamayan üreticilere para cezası uygulanmasını öngörerek sektörün elektrikli araçlara geçişini hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak üreticiler, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve yetersiz tüketici talebi nedeniyle bu gerekliliklerin karşılanmasının zor olduğunu savunuyor. Hükümetin Cuma günü başlattığı istişarede, hedefler için dört alternatif yol sunuluyor. Üç seçenek 2035 hedefini korurken 2030 hedefini %50'ye kadar düşürüyor; dördüncü seçenek ise mevcut hedef yolunu koruyarak üreticilere esneklik sağlıyor.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Tedarik zinciri kesintileri ve ticaret belirsizlikleri dahil zorlu küresel ekonomik koşullar ışığında, hedeflerin iş dünyasıyla uyumlu ve gerçekçi olması için gözden geçirildiği' belirtildi. Otomobil Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) ise daha önce yaptığı açıklamada, yüksek enerji fiyatları, eksik şarj altyapısı ve zayıf tüketici güveninin, üreticilerin elektrikli araçlarda büyük indirimler sunmasına rağmen talebi olumsuz etkilediğini ve tüm zorunluluğun acilen gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

ZEV politikasını 2024'te iktidara geldiğinde Muhafazakar Parti'den devralan İşçi Partisi hükümeti, geçen yıl hedeflere uyumu kolaylaştırmak için bazı teknik değişiklikler yapmıştı. Endüstri kuruluşu New AutoMotive'in verilerine göre, bataryalı elektrikli araçlar Temmuz ayında yeni otomobil kayıtlarının %27,4'ünü oluşturdu. Kuruluş, bu oranın, mevcut esneklikler dikkate alındığında uyum için gereken seviyenin üzerinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Britanya, Elektrikli Araç Hedeflerini Gözden Geçiriyor - Son Dakika

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