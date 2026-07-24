Bursa\'da Üretime Yaz Molası

Bursa otomotiv sanayisinde yaz dönemi üretim planlamaları kapsamında fabrikalar peş peşe üretime ara veriyor. TOFAŞ ve Bosch'un ardından Oyak Renault da 25 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında üretimi durduracağını duyurdu.

Oyak Renault Fabrikası'nda üretim 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 23:30 itibarıyla duracak ve 20 Ağustos Perşembe günü saat 23:00 itibarıyla yeniden başlayacak. Şirket, bu süreyi 2026 revizyon dönemi çalışma düzeni kapsamında planlı bakım ve izinler için kullanacak.

Daha önce TOFAŞ ve Bosch Bursa Fabrikası da benzer gerekçelerle üretime ara vereceğini açıklamıştı. Böylece Bursa'nın üç önemli otomotiv üretim merkezi, yaz döneminde planlı bakım, revizyon ve modernizasyon çalışmaları için üretime mola vermiş olacak.