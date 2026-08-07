26 yaşındaki sosyal medya fenomeni kanserle mücadelesini kaybetti

Nadir görülen ve son derece agresif seyreden safra yolu kanseriyle (kolanjiyokarsinom) yaklaşık üç yıldır mücadele eden sosyal medya fenomeni Sydney Towle, hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle 26 yaşında hayata veda etti.

Vücudunun farklı bölgelerine yayılan kanser yüzünden bu hafta başında palyatif bakıma alınan genç fenomenin acı haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Kardeşi Austin Towle ve annesi çektikleri video mesajda, Sydney’nin huzur içinde aralarından ayrıldığını açıkladı.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Ailesi yayımladığı mesajda, Sydney’nin gösterdiği büyük azimle gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Nadir görülen kanser türlerine dikkat çekmek ve insanların sağlıkları konusunda bilinçlenmesini sağlamak onun en büyük hedefiydi. Onun anısını her zaman onurlandıracak ve mirasını yaşatmaya devam edeceğiz."

Vefat haberinin ardından, genç fenomenin milyonlarca takipçisi sosyal medya hesaplarını taziye mesajlarıyla doldurdu.

TEDAVİYİ BIRAKMAYI REDDETMİŞTİ

TikTok’ta 1 milyondan, Instagram’da ise 200 binden fazla takipçisi bulunan New Yorklu fenomen, ağır kemoterapi süreçlerini ve hastalıkla mücadelesini her daim takipçileriyle paylaştı. Mayıs ayında kanserin peritona zarına yayıldığını duyuran Towle, doktorların tedaviyi kesip yaşam sonu bakımına geçme önerisini reddederek mücadeleyi son ana kadar sürdürme kararı almıştı.

BEDENİNDEKİ İZLERİ GÜÇ SİMGESİ YAPTI

Ağır hastalığına rağmen yaşama olan bağlılığı ve neşeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Towle, ameliyat izlerini gizlemek yerine dayanıklılığın bir simgesi olarak gördü. Geçen yıl en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek Miami Swim Week kapsamındaki bir mayo defilesinde podyuma çıkan genç isim, takipçilerine "Hayaller ancak siz vazgeçtiğinizde sona erer" sözleriyle ilham olmaya devam etti.