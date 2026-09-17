BYD, Avrupa\'da mevcut fabrikaları satın alıp yenilemek istiyor

TURIN, 17 Eylül (Reuters) – Çinli otomobil üreticileri, beklenen AB yerli içerik kuralları öncesinde Avrupa'da üretim tesisi ararken, BYD'nin Avrupa danışmanı aynı arayış içindeki rakip yöneticilerle havalimanı salonlarında sürekli karşılaştığını söyledi.

Alfredo Altavilla, Reuters'a yaptığı açıklamada, Çinli üreticilerin sıfırdan yeni bir fabrika kurmaktan çok daha hızlı üretime başlamalarını sağlayacak mevcut otomobil montaj tesislerini araştırmaya odaklandığını belirtti.

Altavilla, Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD için İspanya ve Fransa'nın 'en uygulanabilir' seçenekler olmayı sürdürdüğünü, bu ülkelerin 'oldukça daha basit durumlara' sahip olduğunu söyledi. En önemli kriter, seçilen tesisin yenilenmesinin ne kadara mal olacağı.

Altavilla, çarşamba akşamı İtalya'nın Torino kentinde BYD'nin premium markası Denza için açılan yeni bayide yaptığı konuşmada, 'Şimdi satın alıp nispeten az parayla... hızla yenileyeceğimiz bir şey bulmalıyız' dedi.

'Avrupa'nın her yerinde fabrikaları sürekli ziyaret ediyorum' diyen Altavilla, etkinlikten sonra 'başka bir fabrikayı görmek için' geç bir uçuşla İngiltere'ye gideceğini ekledi.

Altavilla, 'Değerlendirdiğimiz tüm tesisler için fizibilite çalışmaları yürüten çok büyük bir ekibimiz var' dedi ve rakiplerinin de aynı işi yaptığını kabul etti.

'Havalimanlarında hepimiz birbirimize çarpıyoruz' diye konuştu.

YERLİ İÇERİK KURALLARI Çinli üreticiler, eski otomobil üreticilerine ait yeterince kullanılmayan Avrupa fabrikalarında üretim hatlarını paylaşmak için birkaç anlaşma yaptı. Bunlar arasında Leapmotor ve Dongfeng'in Stellantis ile sırasıyla İspanya ve Fransa'da, Geely'nin Ford ile İspanya'da yaptığı anlaşmalar var. Chery, İspanya'da eski bir Nissan fabrikasını devralmak için yerel bir ortakla güç birliği yaptı.

Şimdi Çinli üreticiler, Brüksel'in blokta satılan elektrikli araçlar için asgari yerli içerik sınırları belirleyecek 'Avrupa'da Üretilmiş' kuralları üzerinde çalışması sürerken, Avrupa Birliği içinde üretim ayak izi oluşturmak için daha geniş bir hamle yürütüyor. Kurallar hala hazırlanıyor ancak gelecek yıl yürürlüğe girebilecekleri bekleniyor.

Çinli rakiplerinden farklı olarak BYD, yerelleştirilmiş üretimi hızlandırmak için mevcut bir fabrikayı satın almak, tamamen sahip olmak ve yenilemek istiyor.

Altavilla, BYD'nin şu anda Macaristan'daki ilk Avrupa binek otomobil fabrikasında üretimin ilk aşamasında olduğunu ve ikinci Avrupa tesisi için yeri yıl sonuna kadar seçmeyi beklediğini söyledi.

Daha ileriye bakıldığında Altavilla, BYD'nin büyüme hedeflerini desteklemek ve AB kurallarına uymak için Avrupa'da sonunda 'üç montaj fabrikası ve bir batarya fabrikasına' ihtiyaç duyacağını belirtti.

Altavilla, İspanya ve Fransa'nın yanı sıra başka ülkelerin de BYD için değerlendirilmeye devam ettiğini söyledi. Ancak İtalya'nın bir 'plan B' haline geldiğini, çünkü ülkenin tek büyük otomobil üreticisi Stellantis'in herhangi bir fabrikayı satmaya istekli olmadığını ifade etti.

'Satılık olmayan bir şeyi satın alamam' dedi.

(Reuters - Giulio Piovaccari'nin haberi; Susan Fenton'ın edisyonu. Türkçe çeviri.)