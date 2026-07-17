BYD Fabrika Yatırımında Kesin İptal Yok - Son Dakika
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BYD Fabrika Yatırımında Kesin İptal Yok

17.07.2026 20:41
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Bakan Kacır, BYD'nin Manisa'daki yatırımının iptal edilmediğini ve denetimlerin sürdüğünü duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı fabrika yatırımının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in sorularını yanıtlayan Kacır, yatırımın iptal edildiği veya ertelendiği yönündeki iddiaların aksine, kesin bir vazgeçişin söz konusu olmadığını belirtti.

Bakanlık, projenin teşvik sistemi kapsamında izlendiğini ve denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Yatırımın niteliği, asgari şartlar ve proje takvimi mevzuat çerçevesinde belirlenmiş durumda. Kacır, yatırımın planlandığı gibi tamamlanması için gerekli idari işlemlerin yürütüldüğünü vurguladı. Ancak, fabrikanın inşaatına başlanıp başlanmadığı veya üretim tarihi gibi spesifik sorulara net yanıt verilmedi.

Bakanlık, yatırımın tamamlanmaması durumunda teşviklerin geri alınması gibi yaptırımların mevzuatta yer aldığını ve BYD'den güçlü teminatlar alındığını açıkladı. Şirketin projeyi iptal ettiğine dair resmi bir bildirim bulunmadığı da belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Politika, Otomobil, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BYD Fabrika Yatırımında Kesin İptal Yok - Son Dakika

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