BYD, yedek lastik ayrılma riski nedeniyle 32.009 Shark 6 PHEV'i geri çağırdı

BYD, Shark 6 PHEV modelinin 32.009 adedini geri çağırıyor. Şirkete göre bir arıza, yedek lastiğin araçtan ayrılmasına yol açabilir. Geri çağırma modelin üç varyantını da etkiliyor: Premium, Performance ve Dynamic Cab Chassis.

Marka yaptığı açıklamada, ilgili araçlarda bazı durumlarda yedek lastiğin hatalı takılması, yedek lastik tepsisinin yanlış konumlandırılması veya yeterli sıkma torkunun uygulanmamasının yedek lastik destek kablosunda anormal aşınmaya neden olabileceğini belirtti.

Açıklamaya göre araç hareket halindeyken süren hareket ve sürtünme, kablonun kopmasına ve yedek lastiğin ayrılmasına yol açabilir. Bu durum diğer yol kullanıcıları için tehlike oluşturabilir ve ciddi yaralanma ya da ölüme neden olabilir.

Geri çağırma, Ağustos 2024'ten bu yılın Haziran ayına kadar üretilen araçları kapsıyor. Etkilenen araç sayısı Shark 6 Premium'da 28.543, Performance'da 2.100 ve Dynamic Cab Chassis'te 1.366 olarak açıklandı. BYD, araçlar onarılana kadar sahiplerine yedek lastiklerini çıkarmalarını tavsiye ediyor.

Shark 6 sahipleri, BYD'nin Araç Geri Çağırma Bilgileri sayfasına giderek araç kimlik numaralarını girebilir ve araçlarının geri çağırmaya dahil olup olmadığını öğrenebilir. Kapsamdaysa BYD, sorunu ücretsiz olarak düzeltecek ve ilgili düzeneği değiştirecek.

Shark 6, Ekim 2024'te Avustralya'ya geldiğinde büyük ilgi görmüştü. BYD, 2025'in ilk üç ayında yaklaşık 5.000 adet sattı; ancak plug-in hibritler için sağlanan yan hak vergisi muafiyetinin sona ermesiyle satış rakamları düştü.

Haziran ayında BYD Avustralya operasyon direktörü Stephen Collins, cab-chassis versiyonu ve 3.500 kg çekiş kapasiteli üst donanım seçeneğinin katkısıyla 'ayda en az 1.500 adede geri dönmeyi' umduklarını söylemişti.