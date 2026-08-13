Cadillac F1 Takımında Yönetim Değişikliği

Cadillac F1 Takımı'nda önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Takımın kuruluşundan bu yana liderlik görevini üstlenen Graeme Lowdon ile yollar ayrıldı. Yerine, Formula 1'de uzun yıllara dayanan deneyime sahip Marcin Budkowski getirildi.

49 yaşındaki Polonya-Fransa kökenli mühendis Budkowski, daha önce Prost, Ferrari, McLaren, FIA ve Alpine'de üst düzey görevlerde bulundu. Bu deneyimiyle Cadillac'ın uzun vadeli rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Cadillac F1 Takımı CEO'su Dan Towriss, yapılan değişiklikle ilgili açıklamalarda bulundu. Marcin'in atanmasının takımın gelişiminde önemli bir adım olduğunu belirten Towriss, "Amacımız sadece Formula 1'de yer almak değil, ön sıralarda mücadele edecek yeni nesil bir takım kurmaktı" dedi. Ayrıca Lowdon'a kuruluş sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeni takım lideri Budkowski, Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'si ile görevine başlayacak. Hedeflerini açıklayan Budkowski, bütçe sınırları içinde araç gelişimini en üst düzeye çıkarmak ve tüm takım fonksiyonlarını rekabetçi hale getirmek istediklerini söyledi. Ayrıca kazanma odaklı, kararlı ve süreçlere dikkat eden bir yapı oluşturacaklarını vurguladı.

Budkowski, "Odağım, ekibimizi, araçlarımızı ve bilgi akışımızı hizalayarak doğru kararların hızla alınmasını sağlamak ve pistte her çıktığımızda performansı artırmak olacak" ifadelerini kullandı. Yeni görevinin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu da sözlerine ekledi.