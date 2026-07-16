Chery IATF Üyesi Oldu

Chery, Uluslararası Otomotiv Görev Gücü'ne (IATF) oy hakkına sahip üye olarak kabul edildi. Bu üyelikle Chery, IATF Yönetim Kurulu'na Asya'dan katılan üçüncü otomotiv grubu oldu ve küresel otomotiv kalite standartlarının geliştirilmesinde doğrudan rol üstlenecek. ABD'nin Detroit kentinde gerçekleştirilen toplantıda Chery'nin üyeliği oy birliğiyle onaylandı.

Chery, 1996'da kurulan IATF'nin standartları belirleme süreçlerine katkı sağlayacak. 29 yıllık kalite yolculuğu ve yeni enerjili araçlar ile akıllı mobilitedeki deneyimi, markayı 'standartları takip eden' bir üreticiden 'standartları birlikte geliştiren' küresel bir paydaşa dönüştürdü. Chery, 2002'de IATF 16949 sertifikasını alan ilk Çinli üreticilerden biriydi.

Bu üyelik, Chery'nin Avrupa ve ABD gibi yüksek regülasyonlu pazarlardaki güvenilirliğini artıracak. Mayıs 2026 itibarıyla Chery'nin küresel kullanıcı sayısı 19,62 milyona ulaştı. Marka, J.D. Power kalite araştırmalarında da zirvede yer alıyor ve 67 modeli beş yıldızlı güvenlik derecesine sahip.