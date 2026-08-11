Chrysler\'den 50.000 Araç Geri Çağırma

Chrysler, emniyet kemeri kusuru nedeniyle yaklaşık 50.000 aracı geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın 2023-2025 Dodge Hornet ve 2023-2026 Alfa Romeo Tonale araçlarını kapsadığını bildirdi. Toplam 48.777 araç geri çağrılıyor ve tahminen %1,6'sında kusur bulunuyor.

Geri çağırmanın nedeni, arka dış emniyet kemerlerinin bükülerek düzgün şekilde geri çekilememesi. Bu durum, yolcuların doğru şekilde bağlanmamasına ve kaza anında yaralanma riskinin artmasına yol açabilir. NHTSA, sürücülerin araçlarını bayilere götürerek emniyet kemeri geri çekicilerini ücretsiz değiştirebileceğini açıkladı. Bildirim mektupları 24 Eylül'den itibaren sahiplere gönderilecek.