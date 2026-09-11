Çin 2030'a kadar otonom sürüşlü araçları yaygınlaştıracak - Son Dakika
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Çin 2030'a kadar otonom sürüşlü araçları yaygınlaştıracak

Çin 2030\'a kadar otonom sürüşlü araçları yaygınlaştıracak
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Çin Sanayi Bakanlığı, 2030 yılına kadar otonom sürüş özellikli araçların geniş ölçekte kullanılmasını hedefleyen yeni yol haritasını açıkladı. Plan, otoyol ve şehir içi yollarda yaygınlaştırılacak otonom araçlarla Çinli markaların küresel ilk 10 üretici arasına girmesini amaçlıyor.

Çin Sanayi Bakanlığı, akıllı elektrikli araç sektörünü güçlendirmek için yeni yol haritasını açıkladı. Plan, 2030 yılına kadar otonom sürüş özellikli araçların geniş ölçekte kullanılmasını ve Çin otomotiv sektörünün küresel etkisinin artırılmasını amaçlıyor.

Bakanlığa göre otomatik sürüş teknolojileri otoyollarda, şehir içi ekspres yollarda ve belirlenen kent yollarında yaygınlaştırılacak. Otonom araçların insan sürücülerden daha yüksek güvenlik seviyesine ulaşması hedefleniyor. Çin, satışlarda dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasına girecek birden fazla yerli şirket geliştirmeyi planlıyor. Yol haritası, Çinli markaların küresel çekiciliğini artırmayı ve ülkenin uluslararası otomotiv standartlarındaki ağırlığını güçlendirmeyi de içeriyor. Otomotiv sektörünün ekonomi içindeki temel rolünün pekiştirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık; araç üretimi, yol güvenliği, otonom sürüş ve yazılım güncellemelerine ilişkin kuralları sıkılaştıracak. Kritik bileşenler ile düşük hacimli araçlar için özel onay mekanizmaları oluşturulması değerlendirilecek. Araç ve batarya üretim kapasitesi denetimi artırılacak, aşırı yatırımlar sınırlandırılacak ve sektörde birleşmeler teşvik edilecek. Verimsiz kapasitenin kaldırılması da planın öncelikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin 2030'a kadar otonom sürüşlü araçları yaygınlaştıracak - Son Dakika

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