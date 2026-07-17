Çin hükümeti, yeni elektrikli araçlara sağlanan vergi teşviklerini 2026 yılı itibarıyla azaltma kararı aldı. Bu durum, ülkede süregelen deflasyonist baskılarla birleşince elektrikli araç pazarında ciddi bir daralmaya neden oldu.
Uzmanlar, teşviklerin azaltılmasının tüketici talebini olumsuz etkilediğini ve pazarın toparlanmasının zaman alacağını belirtiyor.
Son Dakika › Otomobil › Çin Elektrikli Araç Teşviklerini Azaltıyor - Son Dakika
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