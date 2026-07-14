Çin Otomobil İhracatında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Çin Otomobil İhracatında Rekor Kırdı

14.07.2026 12:11
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Çin, haziranda 1,06 milyon otomobil ihraç ederek tarihi bir başarı elde etti. İhracat %71,2 arttı.

Çin, haziran ayında otomobil ihracatında tarihi bir rekora imza atarak 1,06 milyon araç sevk etti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,2 artış anlamına geliyor. Yılın ilk yarısında toplam ihracat 4,9 milyon adede ulaşırken, yıllık bazda 10 milyonun aşılması bekleniyor.

İhracattaki bu güçlü artış, iç pazardaki talebin yavaşladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Elektrikli araç teşviklerinin sona ermesi ve içten yanmalı motorlu araçlara olan talebin azalması, Çinli üreticileri dış pazarlara yöneltiyor. Ancak Avrupa Birliği ve bazı ülkeler, Çin menşeli otomobillere yüksek gümrük tarifeleri uygulamaya başladı.

BYD, haziranda yurtdışında 175 bin araç satarak geçen yıla göre yüzde 95 büyüdü ve uluslararası satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 43'e ulaştı. Geely'nin ihracatı yüzde 157 artışla 102 bin 874 adede, Chery'nin ihracatı ise yüzde 80 artışla 191 bin 62 adede yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çin Otomobil İhracatında Rekor Kırdı - Son Dakika

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