Çin Otomotiv Sanayisine Güvenlik Uyarısı

Çin sanayi bakanlığı, otomobil üreticilerini 'mantıksız rekabete' direnmeye ve araç, parça ve sürüş sistemlerinin güvenliğini sağlamaya çağırdı. Bakanlık, üreticilerin üretim tutarlılığı, güvenilirlik ve dayanıklılık konularını araştırmasını, yeni tasarımlarda güvenlik risklerini değerlendirmesini istedi.

Şirketlerin abartılı veya yanlış reklam yapmaması gerektiğini belirten bakanlık, sürücü yardımı ve otonom sürüş özelliklerinin güvenlik değerlendirmelerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Yetkililerin üretim tutarlılığı ve kalitesine yönelik denetimleri artıracağı, ihlal edenlerin cezalandırılacağı bildirildi.